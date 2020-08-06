AS Roma 591 milyon Euro'ya satıldı

ABD'li iş insanı Dan Friedkin, İtalya futbolunun köklü takımlarından AS Roma'yı 591 milyon Euro'ya satın aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, ABD’li milyarder Dan Friedkin’e satıldı. Friedkin köklü kulüp için 591 milyon Euro bedel ödeyecek. Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başladığını söyledi.

Pallotta, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma’yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok" dedi.

İtalyan kulüp kendi liginde en son 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.