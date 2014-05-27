AS gazetesi: Diego Ribas Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştı

İspanya’da yayınlanan AS gazetesi, Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Diego Ribas’la 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.

AS gazetesine konuşan Diego'nun babası ve menajeri olan Djair Ribas Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. Uzun süredir Fenerbahçe ile görüştüklerini açıklayan Djair önümüzdeki üç sezon oğlunun sarı lacivertli formayı giyeceğini ifade etti.

Son maçlarda neden oynamadı?

AS gazetesinden anlaşma haberini duyuran Jorge Garcia, Diego Ribas'ın son maçlarda oynamamasının takımdan ayrılam kararı almasına bağladı. Atletico Madrid'le bu sezon La Liga'da tarihi bir sezonu geride bırakan Brezilyalı yıldız ayrıca Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi finaline çıkma başarısı gösterdi.

Diego Ribas kimdir?

Eurosport’un derlediği Diego Ribas'ın kariyeri şöyle:

Dünya futboluna ismini ilk olarak şimdilerde Milan'da top koşturan Robinho ile birlikte Santos forması altında duyuran Diego, ilk Avrupa deneyimini henüz 19 yaşında Porta'da yaşamıştı. Portekiz temsilcisinde iki sezonda 59 maça çıkan ve 6 gol kaydeden Diego, 2006/2007 sezonunun başında Almanya'nın Werder Bremen ekibine transfer oldu. Werder Bremen formasıyla kariyerinin altın çağını yaşayan yıldız futbolcu, üç sezonda da çift haneli gol sayılarını gördü ve birinci Almanya seferini 121 maçta 52 golle tamamladı. 2009-2010 sezonu başında 24.5 milyon Euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Juventus ile anlaşan Diego, İtalyan temsilcisinde 44 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Juventus'ta geçirdiği bir sezonun ardından Wolfsburg formasıyla yeniden Almanya'ya döndü. 2011-2012 sezonu başında Arda Turan'ı da transfer eden Atletico Madrid'e kiralanan Diego, İspanyol temsilcisinin UEFA Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan isimlerden biriydi. Bu sezonun devre arasında yeniden kiralık olarak Atletico Madrid ile anlaşan Diego, özellikle Camp Nou'da attığı muhteşem golle takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 33 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız oyuncu dünyanın sayılı 10 numaralarından biri olarak gösterilirken, vatandaşı Alex de Souza'nın boşluğunu doldurup dolduramayacağı merak konusu.