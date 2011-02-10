-ARZU YILDIRIM'IN KATİLİ ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Ümraniye'de bir süre birlikte yaşadığı Arzu Yıldırım'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranırken, Kocatepe Mezarlığı'nda intihar teşebbüsünde bulunan Metin Çilingir, kaldırıldığı hastanede öldü. Kocatepe Mezarlığı'nda intihar teşebbüsünde bulunan Çilingir (54), götürüldüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Çilingir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, hastanede bulunan Çilingir'in ağabeyi Mahmut Çilingir, kardeşinin bu sabah resmi nikahlı eşini, oğlunu ve kendisini arayarak bütün aile üyelerini Hekimbaşı Kocatepe Mezarlığına çağırdığını anlattı. Burada babalarının mezarı başında birlikte dua ettiklerini belirten Çilingir, kardeşinin daha sonra kendilerine ''Siz gidin, ben avukatımı arayıp polise teslim olacağım'' dediğini ve kendilerinin mezarlıktan çıkmaya başladıklarını söyledi. Mahmut Çilingir, mezarlıktan çıkmak üzereyken de, silah sesini duyduklarını ve kardeşinin intihara teşebbüs ettiğini anladıklarını belirtti.