-ARZU YILDIRIM'I ÖLDÜREN ÇİLİNGİR'DEN İNTİHAR GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Ümraniye'de dün sabah, 2 yaşındaki oğlunun annesi Arzu Yıldırım'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranan Metin Çilingir, Kocatepe Mezarlığı'nda intihar teşebbüsünde bulundu. Hekimbaşı'daki Kocatepe Mezarlığı'ndan silah sesi duyulması üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, hızla olay yerine gitti. Polis ekipleri, Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Metin Çilingir'i (54), ''Hüseyin Çilingir'' adlı kişinin mezarı başında, silahla başından yaralı olarak buldu. Durumu ağır olan Çilingir, olay yerine çağrılan ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada mezarlıkta, Çilingir'e ait silah, gözlük ve bir şapka da olduğu görüldü. Metin Çilingir, aynı kooperatifte görevli, 2 yaşındaki oğlunun annesi ve bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Arzu Yıldırım'ı (33), dün sabah Atatürk Mahallesi Mandıra Caddesi'nde silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Yıldırım'ın, ayrıldığı Metin Çilingir'in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.