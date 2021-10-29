Arzu Yanardağ: Mobbinge, tacize uğradım; hatta ahlaksız teklif aldım

13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali'ne katılan oyuncu Arzu Yanardağ kadın olmanın dünyanın her yerinde çok zor olduğunu ifade ederek sektörde tacize uğradığını anlattı.

Oyuncu Arzu Yanardağ İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Kısa Film Fesitvali'ne katıldı. Sektör hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yanardağ, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor” dedi.

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Yanardağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize uğradım, hatta ahlaksız teklif de aldım. Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı.

Arkamızın sağlam olmaması bizi bazı endişelere sürüklerdi. Ama şimdi ben yeni nesille gerçekten çok gurur duyuyorum. Çünkü hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyorsunuz, cesursunuz ve attığınız adımın çok farkındasınız. O yüzden bu düzenin de genç insanlar sayesinde değişeceğine inanıyorum. Zaten halihazırda da değişiyor"