-Arzu Göllü fileye veda etti İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Türk voleybolunun efsane pasörü Arzu Göllü, İstanbul'da kendisi için düzenlenen etkinlikte voleybol kariyerini noktaladı. Voleybol camiası, 32 yıllık spor yaşamında 300 kez milli formayı giyen Göllü'ye, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonla veda etti. Katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada Arzu Göllü, aktif voleybol yaşamına veda ediyor olmaktan duyduğu üzüntüyü aktarırken, ''Vedalar, ayrılıklar zor oluyor ama bugünün akıllarda güzel bir şekilde kalmasını istiyorum. Ben 15 yıl milli takımda, 32 yıl da forma giydiğim kulüplerimizde yararlı olabildiysem, voleybolumuzun bugün geldiği noktaya katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana'' diye konuştu. Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, voleybol sporuna katkılarından dolayı Arzu Göllü'ye plaket verdi. Göllü'nün voleybola önemli katkı sağlamış isimlerden olduğunu vurgulayan Karabıyık, ''Bugün Arzu Göllü'yü sporcu olarak uğurluyoruz ancak bu kapıyı antrenör veya yönetici olarak geldiği gün tekrar açmak üzere uğurluyoruz. Tüm sevdikleri ve sevenleriyle onu voleybolcu olarak son kez alkışlıyoruz, bu da çok zor. Kendisini voleybolun içinde yine defalarca alkışlayacağımızın umudunu taşıyorum'' ifadelerini kullandı. Etkinlikte ayrıca, spor yaşamında iz bırakan çok sayıda kişiye Arzu Göllü tarafından, üzerinde ''Son Pas'' yazan birer atkı ile yıldız şeklinde birer madalya takdim edildi. Arzu Göllü'nün forma giydiği takımların formalarını giyen sporcular, saha kenarını ellerinde balonlarla sararken, skorbordda ise Arzu Göllü'nün spor yaşamı fotoğraflarla birlikte sesli olarak aktarıldı. Organizasyon, Türkiye ile Almanya bayan milli takımları arasında gerçekleştirilecek hazırlık mücadelesi öncesinde sona erdi. Spora 1979 yılında Eczacıbaşı Jimnastik takımında başlayan Arzu Göllü, iki yıl sonra voleybol takımına geçti. 1986'da ise Eczacıbaşı Voleybol A Takımı'na seçilen Arzu, 17 yıl Eczacıbaşı'nda forma giydi. Milli sporcu, Eczacıbaşı'nın yanı sıra, Galatasaray, Emlakbank, Beşiktaş, Karşıyaka ve Vakıfbank Türk Telekom kulüplerinde de mücadele etti. Kulüp takımlarında 9 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan, Türkiye Kupası'nı 3, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 2 kez havaya kaldıran Arzu Göllü'nün kariyerinde, Liseler Dünya Şampiyonluğu, 2 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinciliği, 1 kez Challenge Cup Şampiyonluğu, 1 kez CEV Cup üçüncülüğü, Bahar Kupası Şampiyonluğu ve Akdeniz Oyunları ikinciliği de bulunuyor.