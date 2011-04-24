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Spor

ARVELADZE: ''TAKIMIN İYİ BİR MÜCADELE SERGİLEDİ'' İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 02:24

-ARVELADZE: ''TAKIMIN İYİ BİR MÜCADELE SERGİLEDİ'' İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçında sergilenen mücadelenin kendisini memnun ettiğini belirtti. Takım olarak son haftalarda çok zorlandıklarını ve üst üste 6 maç kaybettiklerini anlatan Şota, ''Bugün sahada gerçek bir takım gibiydik. Benim de istediğim buydu. Sahada onu gördüm. Bugün yenilebilirdik de, kazanabilirdik de. Benim en mutlu olduğum şey, takımın iyi bir mücadele sergilemesi'' dedi. ''Kayserispor'un taraftarıyla arasında bir gerginlik olduğu'' şeklindeki soru üzerine Şota, ''Bizim stadımızda bize küfür edildi. Küfür eden iki kişi ise Galatasaray formalıydılar. Ben bunu anlamıyorum. Kayserispor maçına gelen taraftar Galatasaray forması giyiyor ve bizim futbolcularımıza küfür ediyor. Taraftar mutlu değilse tepki gösterebilir, ama Galatasaray formasıyla küfür ediliyorsa bunu anlayamıyorum''  ifadesini kullandı. Öte yandan, Kayserispor kalecisi Gökhan Değirmenci yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanına puan almak için geldiklerini ve bunu başardıklarını belirtti. Hasan Ali Kaldırım da hak ettikleri bir puan aldıklarını, kalan haftaları da en iyi şekilde atlatarak ligi tamamlamak istediklerini dile getirdi.

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