-ARVELADZE: FUTBOLCULARIM KAZANDI KAYSERİ (A.A) - 11.09.2010 - Kayserispor Teknik Direktörü Shota, ''Ben hiçbir şey yapmadım futbolcularım kazandı'' dedi. Shota, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları 2 pozisyonu iyi değerlendirip maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Fenerbahçe defansı iyi değildi, stoperleri yoktu. Bu bizim için sürpriz oldu, şans oldu. Kontrollü ve hücumu düşünen futbol oynayarak 2 gol attık. Ben hiçbir şey yapmadım, futbolcularım kazandı.'' Kayserisporlu Serdar Kesimal da gol yemeyerek pozisyonları iyi değerlendirip maçı kazandıklarını söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da Kayserispor'un tuzağına düştüklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Kayserispor'un ciddi ve organize bir rakip olduğunu biliyorduk. Ama Kayserispor'un tuzağına düştük. Bizi orta alana çekerek hatalarımızdan faydalandılar. İkinci yarı toparlanmaya başlamıştık, ama kontratakla iki gol attılar. Golleri yedikten sonra hiçbir Fenerbahçelinin görmek istemeyeceği bir durumdaydık. Kayserispor'u kutluyorum.'' Fenerbahçe kalecisi Volkan da iyi oynayamadıklarını belirterek Kayserispor'u kutladı.