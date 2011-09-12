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Spor

Arveladze: ''Çalıştık ama Goller yedik'' BURSA (A.A)

12 Eylül 2011 00:14

-Arveladze: ''Çalıştık ama Goller yedik'' BURSA (A.A) - 11.09.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-0 kaybettikleri Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Deplasman takımı olarak kontratak oynamaya çalıştık ama goller yedik'' dedi. Sota, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça kontrollü başladıklarını, oyunu domine etmeye çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Pozisyon bile denilemeyecek bir durumda gol yediklerini, hemen ardından Bursaspor'un frikikten bir gol daha bulduğunu ifade eden Arveladze, ''Deplasman takımı olarak kontratak oynamaya çalıştık ama goller yedik. İkinci yarı ilk 15 dakika bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak gol bulmak için riske girince arka alanda rakibe geniş alan bıraktık. Maalesef lige kötü başladık. Daha iyi çalışmamız gerekiyor'' diye konuştu. Arveladze, bir soru üzerine sakatlanarak oyundan çıkan Cangele'nin durumun iyi olmadığını kaydetti. Futbolcu Eren Güngör de sözlerine Cangele'ye ''geçmiş olsun'' dileklerini ileterek başladı. Bursaspor maçına iyi hazırlandıklarını, ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Eren, ''Maç maalesef istediğimiz gibi geçmedi. İki basit gol yedik. Deplasmanda geri duruma düştüğünüzde maçı döndürmek kolay olmuyor. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Kötü yaptığımız şeyleri düzeltmemiz gerekiyor'' dedi.

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