-Arveladze: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş karşısında hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi. Arveladze, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, ''Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Kesinlikle iyi oynadık ve maçı kazandık'' dedi. İstanbul'a puan olarak iyi gelmediklerini hatırlatan Gürcü teknik adam, şunları söyledi: ''Son oynadığımız maçlarda bir dönüş ümidi vardı. Bu maçın iyi olacağına inanıyorduk. Dönüşün de iyi olması için aramızda konuştuk. Ona göre hazırlandık. Ara bizim için iyi oldu. Buraya top oynamaya gelmezseniz işiniz çok zor. Rakibe fazla top vermemeye çalıştık. Erken topa bastık. Net pozisyonlarımız oldu ve iki gol attık.'' Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal ise Beşiktaş deplasmanına puan kayıplarıyla geldiklerini dile getirerek, ''Milli takım arasında iyi çalıştık. Hocamızın dediği gibi, Beşiktaş'tan korkarsanız her maçı kazanırlar. Ama üstüne giderseniz goller bulursunuz. Oyunun başında da pozisyon bulduk. Rakibin yok denecek kadar az pozisyonları vardı'' dedi.