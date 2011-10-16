T24 LogoT24 Logo
Spor

Arveladze: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 01:12

-Arveladze: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş karşısında hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi. Arveladze, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, ''Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Kesinlikle iyi oynadık ve maçı kazandık'' dedi. İstanbul'a puan olarak iyi gelmediklerini hatırlatan Gürcü teknik adam, şunları söyledi: ''Son oynadığımız maçlarda bir dönüş ümidi vardı. Bu maçın iyi olacağına inanıyorduk. Dönüşün de iyi olması için aramızda konuştuk. Ona göre hazırlandık. Ara bizim için iyi oldu. Buraya top oynamaya gelmezseniz işiniz çok zor. Rakibe fazla top vermemeye çalıştık. Erken topa bastık. Net pozisyonlarımız oldu ve iki gol attık.'' Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal ise Beşiktaş deplasmanına puan kayıplarıyla geldiklerini dile getirerek, ''Milli takım arasında iyi çalıştık. Hocamızın dediği gibi, Beşiktaş'tan korkarsanız her maçı kazanırlar. Ama üstüne giderseniz goller bulursunuz. Oyunun başında da pozisyon bulduk. Rakibin yok denecek kadar az pozisyonları vardı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24