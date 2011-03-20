-ARVELADZE: " BİZİM ADIMIZA İYİ BİR MAÇ OLMADI" İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Beşiktaş'a 4-2 yenildikleri karşılaşmada iyi futbol sergileyemediklerini belirterek, kalan haftalarda daha iyi futbol ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi. Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-0 önde kapadıkları ilk yarıda da iyi futbol ortaya koymadıklarını, devre arasında oyuncularına, ''Sanki mağlupmuşuz gibi oynuyoruz'' dediğini ifade etti. Kötü futbolu çeviremediklerini ve ikinci yarıda 15 dakikada 3 gol yediklerini dile getiren Gürcü teknik adam, ''Orta sahada bu kadar basit top kaybedince rakibin kaliteli oyuncuları bunu kolay kolay affetmez. Bizim adımıza iyi bir maç olmadı. Kalan 8 maçta daha iyi futbol ortaya koymaya çalışacağız'' dedi. Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ta teknik direktör Bernd Schuster'in ayrılıp yerine genç teknik adam Tayfur Havutçu'nun getirilmesinin avantajlarına olup olmadığının sorulduğunu belirten Arveladze, ''Bu konuda maçtan sonra konuşacağım demiştim. Şimdi söyleyebilirim ki, bizim için daha kötü oldu'' diye konuştu. Kayserispor'un gününde olmadığını belirten genç çalıştırıcı, bu maç ve son haftalardaki puan kayıpları için ''Ayın yaklaşması bizim için iyi olmadı'' şeklinde espri yaptı. Arveladze, takımı için kalan 8 maçın büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Kayserispor takımından Mehmet Eren Boyraz, bugün istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, ''Kötü giden bir seriye yakalandık. Önümüzde milli takım arasını iyi değerlendirip kötü gidişe son verebiliriz diye düşünüyorum'' dedi. Geçen yıl da benzeri şekilde ikinci yarıda düşüşe geçtiklerini kaydeden Mehmet Eren Boyraz, ''Geçen yıl da bu takımdaydım. Sanki dejavu gibi. Ne şehir, ne teknik heyetimiz bizi strese sokmuyor. İlk hedefimiz UEFA Kupası'na katılmaktı. Kazandıkça hedefimizi büyüyecekti. Ancak bunu başaramadık'' diye konuştu. Kayserisporlu savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ise kalan maçlarda daha iyi futbol ortaya koyacaklarına inandığını kaydetti.