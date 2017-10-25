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Artvin’in şampiyon boğaları yola çıkarıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası bu kez Aydın'da düzenleniyor

25 Ekim 2017 16:31

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası bu kez Aydın\'da düzenleniyor. 12 Kasım tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin\'de kamp yaptırılan 4 boğa TIR’la Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Türkiye Boğa Güreşi şampiyonasına katılmak üzere Haluk Koçer\'e ait 700 kilo ağırlığındaki \'Kamil Ağa\', Aziz Yiğit\'e ait 720 kilogram ağırlığındaki \'Ağbaş\', Mahir Gülseçgin\'e ait 750 kilogram ağırlığındaki \'Kadir Ağa\' ile Can Bilgili’e ait 850 kilo ağırlığında \'Kürşat\' isimli boğa özel bölmeli TIR’a yüklendi. 35 saat sürecek yolculuğunun ardından boğalar Aydın’a ulaşacak.
Boğa sahiplerinden Can Bilgili, Artvin dışında ilk kez boğasını güreşe götürdüğünü belirterek “Artvin’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Antrenmanlarımızı tamamladık, güçlü rakiplerimiz var ama biz de iddialıyız” dedi. Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer de müsabakalara katılmak üzere Artvin’den 4 boğanın yola çıkarıldığını belirterek başarı ile dönmeleri dileğinde bulundu.

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