Artvin’deki uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 16’sı tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile tüfek ve tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 17\'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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