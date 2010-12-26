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ARTVİN'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA ARTVİN (A.A)

26 Aralık 2010 02:01

-ARTVİN'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA ARTVİN (A.A) - 25.12.2010 - Artvin'de akşam saatlerinde başlayan ve örtü yangını şeklinde devam eden yangın, kontrol altına alındı. Kemalpaşa beldesi Yeşilce Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kaya köyü mevkisine kadar ilerleyen yangına Artvin, Rize ve Trabzon'dan gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının, rüzgarın etkisini yitirmesiyle hafiflediğini ve kontrol altına alındığını bildiren Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Ekiplerimiz yangına çok kısa bir süre içerisinde müdahalede bulundu. Tüm ilçelerimiz ile çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız ise var gücüyle bizlere yardımcı oluyor'' dedi. Muhtemel zehirlenmelere karşı vatandaşlara ve yangın söndürme ekiplerine ayran dağıtımı yapıldığını kaydeden Yemlihalıoğlu, 112 Acil Servis ambulanslarının ise zehirlenme vakalarına karşı bölgede hazır halde bekletildiğini sözlerine ekledi. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına katıldığı sırada dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Nuri Sabuncu adlı köylünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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