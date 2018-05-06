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Artvin'de, yangında 6 yayla evi kullanılmaz hale geldi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Koşnahal Yaylası’nda çıkan yangında, 6 ev kullanılmaz hale geldi

06 Mayıs 2018 16:27

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Koşnahal Yaylası’nda çıkan yangında, 6 ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Koşnahal Yaylası’nda bir evde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 5 eve daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, yayla sakinleri kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalarla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
6 evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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