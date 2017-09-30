Artvin’de turizm çalıştayı düzenlendi (2)- yeniden

Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)- Artvin’de düzenlenen çalıştayla kentteki turizm sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri ortaya koyuldu.

DSİ 26’ıncı Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü İrfan Önal moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, ilgililer ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, turizmin dünyanın en hızlı ve istikralı gelişen sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Taşkent, Türkiye’nin turizmde kat ettiği yolun sahip olduğu potansiyeliyle birlikte değerlendirildiğinde ülke ekonomisine, kalkınmaya, doğal ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesine katkısının tartışılamayacağını da belirtti. Taşkent, “Turizm hamlesini başlattığımız 1980’lerde ziyaretçi sayı 1,2 milyon ve gelir 350 milyon dolar civarındayken son yıllarda 25-30 milyon turist ağırlayıp 30 milyara yaklaşan gelir gördük. 2023 hedefi olarak da 50 milyon turiste ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

‘TURİZMİ GELİŞTİRECEĞİZ’

Vali Ömer Doğanay ise turizmin en önemli öğesinin sektör temsilcileri olduğunu dile getirerek “Turizmdeki asıl yük, asıl sorumluluk, sektör temsilcilerin ve girişimcilerin üzerinde. İnşallah bu yükü hakkıyla taşırsınız. Biz kamu görevlileri olarak da sizlerin sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz. Turizmi geliştireceğiz kamuda buna destek olacak ama turizm müdürünün altında 2 bin metrelik dağa çıkacak bir araç yoksa bu şehirde turizmi nasıl konuşacağız. Buradaki sorunlar bütüncül bir anlayışla ele alınmalı ve burada konuşulanlarla kalmayıp icraata geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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