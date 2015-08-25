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Dünya
Deutsche Welle

Artvin'de sel felaketi

Artvin'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2015 15:12

Artvin Valisi Vali Kemal Cirit, sel nedeniyle Hopa'da 4 katlı bir binanın çöktüğünü, 3 kişinin enkaz altında can verdiğini söyledi. Vali Cirit, 2 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Araçlar sel sularında sürüklendi. Bölgedeki dereler taştı. Bazı köylerde mahsur kalanların olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki şiddetli yağış ile ilgili uyarı yapıldığını, belediye ve kaymakamlık tarafından vatandaşın ikaz edildiğini açıklayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "12 saatte 250 milimetre, metrekareye 255 kilogram yağış düştü. Bu gerçekten bizim hesaplara göre 500 yılda bir debinin geldiği tahmin ediliyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ArtvinValisi Vali Kemal CiritHopaCiritHeyelanGenel MüdürlüğüOrmanBakanı Veysel EroğluDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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