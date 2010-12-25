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ARTVİN'DE ORMAN YANGINI ARTVİN (A.A)

25 Aralık 2010 21:21

-ARTVİN'DE ORMAN YANGINI ARTVİN (A.A) - 25.12.2010 - Artvin'in Kemalpaşa beldesinin Kaya köyünde akşam saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, köyün Papatya Mahallesine kadar ulaştı. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini devam ettiriyor. Yangının yaklaşık 20 hektarlık alanda etkiliği olduğu belirtildi.

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