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Artvin’de maden işçileri zam isteğiyle iş bıraktı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de Eti Bakır A

11 Ocak 2018 12:49

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de Eti Bakır A.Ş.’nin Cerattepe ve Murgul Damar’daki işletmelerinde çalışan maden işçileri, ücretlerine zam istemiyle iş bıraktı.
Eti Bakır A.Ş.’nin Artvin Cerattepe ve Murgul Damar’daki işletmelerinde çalışan maden işçileri eş zamanlı olarak geçen salı günü saat 02.00\'de greve başladı. Üretimin tamamen durduğu işletmede, aylıkların yükselmesi ve koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan işçiler, bu talepler karşılanana kadar işe başlamayacaklarını söyledi.
İş bırakma eylemi ardından yetkililer, işçi temsilcilerini görüşmek için idari binaya çağırdı. İşçiler kesin bir sonuç almadan görüşmeyi kabul etmeyeceklerini ifade etti. İşçiler, işletme yetkililerinin yüzde 20 oranında zamların kabul etmeyerek,  yüzde 25 zam ve 2 ikramiye isteklerini yineledi.

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