Artvin'de kayıp alzheimer hastası her yerde aranıyor

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki Salah Dede\'yi bulmak için AFAD ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Kirazlı Köyü\'nde yaşayan Salah Dede\'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Salah Dede\'yi bulmak için bölgede arama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 60 kişilik jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Artvin ve Ardahan\'dan gelen AFAD ekipleri de katıldı.

Bu arada Şavşat İlçe Kaymakamlığı da kaybolan Dede için sosyal medya hesabından duyuruda bulundu. Kaybolan yaşlı adamın fotoğrafının da paylaşıldığı duyuruda \"Kirazlı Köyü\'nden Salah Dede (85), 25.10.2017 tarihinde kaybolmuş olup halen bulunamamıştır. Alzheimer hastası olan Salah Dede\'yi görenlerin Jandarmaya veya Kaymakamlığımıza bildirmeleri önemle rica olunur\" denildi.



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