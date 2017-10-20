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Artvin'de kartal drone parçaladı

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı süren baraj ve hidroelektrik santrali (HES) inşaatını havadan görüntüleyen drone, çevrede uçan kartalın saldırısı sonucu parçalandı

20 Ekim 2017 17:49

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli İlçesi\'nde yapımı süren baraj ve hidroelektrik santrali (HES) inşaatını havadan görüntüleyen drone, çevrede uçan kartalın saldırısı sonucu parçalandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 486 milyon 875 bin liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatına ilişkin drone ile yapılan hava çekimleri sırasında ilginç bir an yaşandı. Baraj bölgesinde yuva yapan kartal, 350 metre yükseklikte çekim yapan DSİ\'ye ait drone\'u pençeleriyle kaptı. Kartal daha sonra pervanelerinden pençeleriyle tuttuğu drone\'u yuvasına taşıdı. Drone\'u bir süre yuvasında saklayan kartal yeniden havalanarak aracı yüksekten yere bıraktı. Bu sırada görüntü kaydı yapmadığı öğrenilen drone düştüğü bölgede parçalanmış halde bulundu.
Son dönemin gözde teknolojileri arasında yer alan drone\'ların (insansız hava aracı), uçuş emniyetini olumsuz etkilemelerinin yanı sıra doğal yaşamda bulunan yırtıcı hayvanlar için de tehlike oluşturduğu biliniyor.

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