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Artvin'de itfaiye aracı alev aldı, vatandaşlar söndürdü

Adem GÜNGÖR /KEMALPAŞA(Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeyken motoru alev alan itfaiye aracındaki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından hortumla su tutularak söndürüldü

24 Kasım 2017 18:14

Adem GÜNGÖR /KEMALPAŞA(Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeyken motoru alev alan itfaiye aracındaki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından hortumla su tutularak söndürüldü.
Kemalpaşa Belediyesi\'ne ait itfaiye aracında, dün saat 21.00 sıralaarında henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir kıvılcımla aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan araca çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti, ardından da bir iş yerinden uzatılan hortumla su tutularak yangın söndürüldü. Söndürme işlemi sırada meydana gelen küçük çaplı patlamalar da çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.
Bu arada itfaiye aracında çıkan yangın ve söndürme anı da çevredeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar yangına ait görüntüleri sosyal medyada hesaplarından da paylaştı. 

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