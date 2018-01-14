Artvin'de hafriyat kamyonu, kaydığı uçurumdan çıkartıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA) ARTVİN\'de merkez Yenimahalle mevkiinde dün yük boşaltırken yamaçtan kayarak çamura saplanan 16 tonluk hafriyat kamyonu bulunduğu uçurumdan vinç ve iş makineleri yardımıyla çıkartıldı.

Bölgede, bir inşaattan aldığı hafriyatı boşalttığı sırada kontrolden çıkan ve yol seviyesinden 120 metre kayarak çamura saplanarak durabilen hafriyat kamyonu için dün havanın karamasıyla yarıda kalan kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Sürücüsünün son anda atlayarak kurtulduğu kamyon, Rize\'den bölgeye gelen büyük tonajlı vinç, 2 kamyon ve iş makinesiyle yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkartıldı. Çevrede bazı vatandaşlar da kamyonun kurtarma anını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Uzun süren kurtarma çalışmaları izleyen ve kamyonun çıkartılmasın beklerken üşüyen bazı vatandaşlar ise ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saatlik uğraşlar soncu uçurumdan alınarak yola çıkarılan hafriyat kamyonunda hiçbir hasar almamamsı ise dikkat çekti.



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