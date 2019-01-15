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Artvin'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf askere gözaltı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı

15 Ocak 2019 17:32

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 4 muvazzaf askerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 4 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, baskın yapılan evlerde bulunan bazı belge ve dijital cihazlara el koyarken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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