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Artvin'de feci kaza: 6 kişi öldü

Artvin'nin Borçka ilçesinde maydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti

20 Ocak 2013 00:16

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde, Fehmi Vural yönetimindeki 53 FA 746 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yoldan yaklaşık 10 metre yuvarlanarak alt kesimdeki Artvin-Borkça karayoluna düştü.

Kazada, Ümmühan Vural (40) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan aynı aileden İbrahim (25), Fatma (25), Merve (13), Fehmi (47) ve Aysel Vural (26) kaldırıldıkları Borçka Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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