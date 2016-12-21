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Artvin'de eylem yasağı yine uzatıldı

Eylem yasağı daha önce 3 kez uzatılmıştı

21 Aralık 2016 16:57

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının karar duruşması öncesi başlatılan eylem yasağı, valilik tarafından 18 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha uzatıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Cerattepe'de madencilik faaliyetiyle ilgili Rize İdare Mahkemesi’nde 19 Eylül’de yapılan karar duruşması öncesinde 19 Ekim’e kadar her türlü eyleme yasak getiren, ardından da yasak süresini önce 19 Kasım’a, sonra da 18 Aralık'a kadar uzatan Artvin Valiliği, yasağın bir ay daha uzatıldığını açıkladı. Artvin Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada yasağın gerekçesi şöyle duyuruldu:

"Mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 18/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay süreyle yasaklanmıştır."

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