Artvin'de çevrecilerden eylem

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)-ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine başlayan bir şirketin iddiaya göre yetkilisi ile bölgede madenciliğe karşı çıkanları ikna etmek için faaliyet yürütmeleri karşılığında oluşturulan 14 kişilik bir komiteye aylık 70 bin lira ödeneceğine dair sözleşme tutanağının kamuoyuna yansıması, Artvinli çevrecileri sokağa döktü. Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısı ile toplanan kalabalık sözleşme tutanağına tepkilerini dile getirdi.

Halitpaşa Meydanı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi \'Cerattepe\'de madene hayır\' yazılı pankart açtı, şirket karşıtı sloganlar attı, kentte tartışmalara neden olan tutanağa tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, atalarının emaneti kenti bütün güzellikleri ile gelecek kuşaklara devredebilmek için çok çetin bir mücadeleyi yürüttüklerini belirterek, zafere ulaşana kadar mücadeleyi asla bırakmayacaklarını söyledi.

\'MÜCADELEMİZİN EN ZOR DÖNEMİNDEYİZ\'

25 yıldır süren mücadelelerinin en zor dönemlerinden geçtiklerini ifade eden Karahan, \"Bir yandan çifte olağanüstü hâl koşullarının ağırlığı ve zulmü, bir yandan kamu idarecilerinin bir iş adamının ölçüsüz ve kuralsız kâr hırsına koşulsuz teslimiyeti, bir yandan da daha madencilerin hazırlık çalışmaları sırasında bile doğaya, sulara, ormanlara verdikleri zararı görmezden gelen, üzerini örten bir yönetim anlayışı ama en önemlisi Artvin halkının bu kutsal mücadelesini bölmek için içimizden çıkarmayı başardıkları işbirlikçiler, hainler. Bugün işte bu en acı ve üzüntü verici yanımızdan söz etmek üzere toplandık. Zayıflıklarımızı bilmemiz ve önlemini almamız, ihaneti görmemiz gerekiyor. Artvin halkının mücadelesini kırmak için işbirlikçi bir örgütlenme tezgâhlanmış, maden yandaşı bir Artvinli grubu yaratılmaya çalışılmış, konu hakkında zerrece bilgisi olmayan bu kişiler yalanlarla ve baskılarla ve iş vaatleriyle halkı bölmeye çalışmışlardır. Bu kişilerin ülke ekonomisi, madenlerin ulusal ekonomiye kazandırılması, ülke çıkarları, Artvin’in çıkarları gibi kaygılarının olmadığını kendilerini tanıyanlar zaten biliyorlar. Yeşil Artvin Derneği yönetimini karalayabilmek için olmadık yalanlar uyduran, Almanlardan para aldığımızı söyleyen bu kişiler belge sorulduğunda iftiraları ile baş başa kalıyordu\" dedi.

SÖZLEŞMEYİ ANLATTI

Karahan, sözleşmenin konusunun \'Şirket ile Artvin halkı arasında köprü oluşturmak\' olarak yazıldığını, \'yapılacak işler\' kısmında ise komitenin görevi olarak \'Cerattepe projesini halka anlatmak; sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, resmi kurum ve kuruluşları gezerek bu projenin Artvin halkının sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkılarını anlatmak\' yazdığını kaydetti. Karahan, yine bu sözleşmeye göre, 14 kişilik komitenin, firmanın madencilik faaliyeti kapsamında yapacağı tüm çalışmalarda şirket görevlilerine yardımcı olacağını ve firma tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getireceğini söyledi. 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren aylık 70 bin liranın komite üyeleri adına komite başkanına verileceğinin sözleşmede yer aldığını kaydeden Karahan, şöyle konuştu:

\"5 yıllık bir süre için verilen bu miktar taraflarca uzatılabilecektir. Bu belge bir ilin satış belgesidir, ihanet belgesidir. Bizleri Almanlardan para almakla suçlayanların Artvin halkına ihanet için üç kuruşa kendilerini maden şirketine sattıklarının belgesidir. Sonuç olarak bir ihanet şebekesinin suçüstü yakalanmış hâlini Artvin halkının bilgisine ve ilgisine sunuyor, mücadelenin nasıl zorluklarla karşı karşıya olduğunu, omuz omuza olmamızın bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç hâline geldiğini görmenizi istiyoruz. Yine maden şirketlerinin nasıl ahlaksızca her yola ve kirli oyuna hazırlandığını bilmenizi ve bu oyunlara gelmemek için birbirimize güç vermemiz gerektiğini anlamanızı bekliyoruz.\"

Yapılan açıklamanın ardından eylemciler dağıldı.



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