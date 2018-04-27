Artvin'de aç kalan ayılar, yayla evlerine dadandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için girdiği birçok yayla evini talan etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanarak yiyecek bulabilmek için arayışa giren ayılar bölgede yüksek kesimlerde yer alan 15’e yakın yayla evine girdi. Özellikle Akdamla Köyü\'ne bağlı mezra ve yaylardaki ahşap evlere giren ayılar içerdeki tüm eşyaları da dağıtarak talan etti. Ayıların özellikle ahşap evlerde pençe ve diş izleri bıraktığı da gözlendi. Yayla sezonuna başlamak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar da evlerinde oluşan hasar nedeniyle şaşkına döndü.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK\'

Akdamla Köyü Muhtarı Mukaddim Akdemir, ayıların yöredeki vatandaşların korkulu rüyası olduğunu belirterek, aç kalan ayıların ahşap evlerin yanı sıra beton ve tuğlalı yapılara da zarar verdiğini söyledi. Akdemir “Bölgemiz halkının yaylalar için özel sevdası vardır. Hayvanı olsun veya olması yaylacılık yapsın veya yapmasın mutlaka bölge halkımız bu yaylalara çıkarak bir müddet konaklarlar. Artık şimdi yaylalara çıkacak olan vatandaşlar gelip burada ayıların tahrip ettiği yaylaları onarmak zorundalar. Ayılar yayla evlerini kırarak içeri girip içerisindeki eşyalara bile zarar verdi. Geçen yılda yine bu yaylada 10-15 yaylamız ayılar tarafından tahrip edilmişti. Bu konuda yetkililerimizden yardım ve destek talep ediyoruz” dedi.

Meşeli Köyü Muhtarı Adnan Taşdemir ise ayıların köylülerin kullandığı yayla evlerine büyük hasarlar verdiğini ifade etti.



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