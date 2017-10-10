Artvin’de 3 çevreci hakkında soruşturma

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, madencilik faaliyetlerine destek veren bir derneği protesto ettikleri gerekçesiyle aralarında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan\'ın da yer aldığı 3 çevreci hakkında soruşturma başlatıldı.

Kafkasör Yaylası, Cerattepe Mevkii\'nde madencilik faaliyetlerine karşı çıkanları ikna etmek amacıyla çalışma yürütmeleri için bir süre önce bölgede madenciliğe başlayan bir şirketin yetkilisiyle Bizim Artvin Platformu Derneği oluşturuldu. Dernek üyelerine aylık 70 bin lira ödeneceğine dair kamuoyuna yansıyan sözleşme tutanağı ise tepkilere neden oldu. Yeşil Artvin Derneği üyeleri, önceki hafta Halit Paşa Kavşağı\'nda toplanarak, yaptığı basın açıklamasıyla sözleşme tutanağına tepkilerini dile getirdi. Bir grup çevreci genç ise hazırladığı ‘Sahibinden satılık dernek, 70 bin lira’ yazılı afişi, Bizim Artvin Platformu Derneği\'nin bulunduğu binanın önüne astı.

Bu tepkilerin ardından dernek yönetimi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatı üzerine polis, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ile Dursun Ali Koyuncu ve Sercan Dede’yi ifadeye çağırdı. Karahan, Koyuncu ve Dede ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

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