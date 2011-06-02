-ARTVİN'DE 22 GÖZALTI ARTVİN (A.A) - 02.06.2011 - Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Hopa'da önceki gün yaşanan olaylara sebebiyet veren ve provokatif rol oynayan yirmi iki kişinin, Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Yemlihalıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hopa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava toplantısı esnasında ve sonrasında bazı kişi ve gruplar tarafından güvenlik güçlerine, toplantıya katılan şahıslara ve araçlarına karşı saldırıda bulunulduğunu anımsattı. Bu eylemler sırasında emniyet personelinden yaralananlar olduğunu vurgulayan Yemlihalıoğlu, şunları kaydetti: ''Ayrıca eylemde yer alan Metin Lokumcu isimli vatandaşımız eylem sonrasında rahatsızlanarak kendi isteğiyle hastaneye müracaat etmiştir. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ölüm nedeninin kalp spazmı olduğuna dair Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilmiştir. Ayrıca, adı geçen vatandaşımızın daha önce de by-pass ameliyatı geçirdiği öğrenilmiştir. Ayrıca atılan taşların isabet etmesi sonucu, yola düşen ve ağır yaralanan koruma polisi ise hava ambulansı ile Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmış olup, başarılı bir ameliyat sonrası durumunun iyiye doğru gitmekte olduğu öğrenilmiştir.'' Bahsedilen üzücü olaylara neden olan şahısların ve grupların, kentin huzur ve güven ortamına zarar vermelerine kesinlikle izin verilmeyeceğinden ve 12 Haziran 2011 seçimlerinin de tüm vatandaşlarımız ve seçimlere katılan siyasi partiler açısından güvenlik içerisinde ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğinden ve bu konudaki her türlü tedbirin kararlılıkla alınacağından vatandaşlarımızın hiçbir şüphe duymaması gerekmektedir. Bu çerçevede bahsi geçen üzücü olaylara sebebiyet veren ve provokatif rol oynayan yirmi iki kişi, Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır.'' Vali Yemlihalıoğlu açıklamasında, vefat eden Metin Lokumcu'ya rahmet, ailesine başsağlığı, yaralanan koruma polis memuru ve diğer yaralanan güvenlik güçlerine acil şifa diledi.