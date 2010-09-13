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ARTVİN'DE 11 SANDIKTAKİ OYLAR YENİDEN SAYILACAK ARTVİN (A.A)

13 Eylül 2010 14:57

-ARTVİN'DE 11 SANDIKTAKİ OYLAR YENİDEN SAYILACAK ARTVİN (A.A) - 13.09.2010 - Artvin'in Arhavi ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatınca anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarına itiraz edildi.  AK Parti Arhavi İlçe Teşkilatı yetkilileri, ilçede 14 bin 299 seçmenin kayıtlı bulunduğu toplam 62 sandıkta, 11 bin 445 seçmenin oy kullandığı ve 5 bin 617 'evet', 5 bin 637 'hayır' oyunun çıktığı, 191 oyun geçersiz sayıldığı anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından İlçe Seçim Kuruluna müracaat ederek, ilçe merkezindeki 11 sandıktan çıkan oy sonucuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu söz konusu sandıklardaki oyların saat 14.00 itibariyle yeniden sayılmasına karar verdi. Artvin genelinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 122 bin 503 seçmenin kayıtlı olduğu 579 sandıkta 96 bin 838 seçmen oy kullanmış, 94 bin 707 oyun geçerli kabul edildiği seçim sonucunda sandıklardan 47 bin 164 'evet', 47 bin 543 'hayır' oyu çıkmıştı.

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