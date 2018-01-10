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Artvin'de 100 yaşındaki çevreci, madene karşı imza topluyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde, 2 yıl önce madencilik karşıtı protestolar sırasında biber gazı ile müdahalede bulunulan ve vücuduna plastik mermi isabet eden 100 yaşındaki Hacı Ali Keklik, yaşına rağmen çevre m

10 Ocak 2018 15:28

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde, 2 yıl önce madencilik karşıtı protestolar sırasında biber gazı ile müdahalede bulunulan ve vücuduna plastik mermi isabet eden 100 yaşındaki Hacı Ali Keklik, yaşına rağmen çevre mücadelesi veriyor. \'Cerattepe Gazisi\' diye tanınan Hacı Ali Keklik, Artvin Çevre Platformu tarafından başlatılan maden karşıtı kampanya için kapı kapı dolaşıyor, imza topluyor.
Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda doğal yaşlı ormanların yer aldığı Cerattepe mevkiinde, 25 yıldır madenciliğe karşı mücadele yürüten Artvin halkı, 15 Şubat 2016 tarihinde maden şirketinin iş makinelerinin bölgeye girişine araçları ve yola kurdukları barikatlarla izin vermedi. İki gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından halkın direnci kırıldı, yol açılarak iş makineleri Cerattepe Bölgesi\'ne çıkarıldı. Olaylar sırasında biber gazı ile müdahalede bulunulan ve vücuduna plastik mermi isabet eden 6 çocuk, 20 torunu bulunan Hacı Ali Keklik, eline aldığı plastik mermi kapsülü ile gündeme gelmişti. O günden sonra \'Cerattepe Gazisi\' olarak anılmaya başlanan Hacı Ali Keklik, ilerlemiş yaşına rağmen çevre mücadelesi veriyor. Keklik, Artvin Çevre Platformu tarafından başlatılan maden karşıtı kampanya için kapı kapı dolaşıyor, imza topluyor. Esnafı dolaşan ve kampanya için destek isteyen Keklik, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.  Kendisini görenler \"Maşallah\" dediği dedeye \"Uzun ömürler\" dileğinde bulunuyor. 
\'MÜCADELE EDECEĞİM\'
Eşini 25 yıl önce kaybeden işçi emeklisi Hacı Ali Keklik, hayatının Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde geçtiğini belirterek, maden şirketi o bölgeye girerse insanların nerelerde nefes alacağını sordu. Madenciliğin bölgeye zarar vereceğini belirten Hacı Ali Keklik \"Ben yıllarca oraları korudum. Bir tane ağaç kesilmesine izin vermedim. Her zaman mücadele ettim, yine edeceğim. Ormanlarımıza, suyumuza ve memleketimize sahip çıkacağım. Bir müteahhidi korumak için askeri, polisi Artvin’e döktüler. 98 yaşındayken hayatında ilk kez biber gazı ve plastik mermi ile tanıştım. Olaylar çıktı. O gün gözüme biber gazı kaçtı. Ovaladığım için sağ gözüm tam görmüyor\" dedi.
\'UZUN YAŞIMI ARTVİN\'İN DOĞASINA BORÇLUYUM\'
100 yaşına kadar yaşamasını Artvin\'in doğasına, ormanına ve  suyuna borçlu olduğunu ifade eden Hacı Ali Keklik, \"Birde Artvin\'in dönerini çok yerim. 100 yaşıma geldim halen yerim ve bana hiç dokunmaz. Sarı yağsız yemek yemem, ekmeğe sürer yerim. Meyveyi ise çok severim. Hayatım boyunca iki kez doktora gittim. Birinde kalçam kırıldı, diğerinde safra taşını aldırdım. Hayatımda bir kez ağrı kesici içmişliğim yok\" diyerek sağlığı elverdiği sürece her zaman Artvin\'deki mücadeleye destek olacağını belirtti.
Hacı Ali Keklik\'e, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve Yönetim Kurulu üyesi Seval Şahin de eşlik etti. Karahan, Hacı Ali Keklik\'in bir asırlık ömre sahip olduğunu belirterek \"Kendisi, Artvin’de sağlıklı yaşamanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Bu yaşında bütün etkinliklerimize katılıyor, Artvin halkının yaşamsal mücadelesine destek oluyor\" dedi.

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