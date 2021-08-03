Artvin Yusufeli'nde yangın; 20'ye yakın ahşap ev kül oldu

Türkiye'nin güneyinde ormanlar yanarken, Artvin’inin Yusufeli ilçesinde bağlı Yüncüler köyünde, bugün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, 20’ye yakın ahşap evin yandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; yangın, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle mahalledeki ahşap evleri sardı. Yangın, Yusufeli itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangında ilk belirlemelere göre 20’ye yakın ahşap ev kül oldu.

Rüzgarın etkisiyle yangının yeniden başlaması riskine karşı alanda soğutma çalışması yapılıyor. (ANKA)