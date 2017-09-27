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Artvin ve Rize'de  sağanak yağış bekleniyor

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın ve Rize'de şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıkladı

27 Eylül 2017 13:10

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin\'in kuzey ilçelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın ve Rize\'de şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıkladı. 
ARTVİN’İN KUZEY İLÇELERİNDE ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Borçka ve Murgul) yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 
RİZE’DE ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Rize çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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