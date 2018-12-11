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Artvin merkezli uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN ve Rize'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı

11 Aralık 2018 14:32

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN ve Rize\'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17\'si tutuklandı.
Artvin\'in Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık’ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Artvin ve Rize\'de belirlenen 12 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17\'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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