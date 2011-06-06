Artvin Jandarma Komutanı görevden alındı!

T24 - Artvin İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif görevden alınarak yerine yeni atama yapıldı. Hopa’da çıkan olaylar nedeniyle daha önce de İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan görevden alınarak merkeze alınmıştı. Görevden alınan Albay Mehmet Nasif'in yerine ise Jandarma Yarbay Alper Sır atandı. Bu arada Erdoğan’ı protesto edenlerin çıkardığı olaylar nedeniyle gözaltına alınan zanlılardan 4’ü daha tutuklandı. Böylece olaylar nedeniyle tutuklananların sayısı 12’ye çıkmış oldu.





31 Mayıs’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’ya yapacağı ziyaret öncesinde olaylar çıkmıştı. Protestolar sırasında Metin Lokumcu isimli bir emekli öğretmen hayatını kaybetmişti. Bir polis de otobüsten düşerek ağır yaralanmıştı. Olayların ardından Emniyet Müdürü görevden alınmıştı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Nasif de bugün görevden alındı. Nasif'in yerine Jandarma Yarbay Alper Sır atandı.





Hopa’daki protestoya 4 tutuklama daha



Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.



Zanlılardan 5'i özel yetkili cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldı. 4'ü tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan 4 zanlı, ''görevli memura mukavemet'' ve ''kamu malına zarar vermek'' suçlarından tutuklandı.



Bu arada soruşturmayı takip etmek üzere Ankara'dan Erzurum'a gelen Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Sekreteri avukat Gülşen Uzuner, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların tutuklanmalarına ilişkin soruşturma dosyasında gerekli delilin bulunmadığını iddia etti.



Öte yandan tutuklanan zanlılardan Şaban Kotil'in babası Turan Kotil ile Cengiz Akyüz'ün eşi Gülşen Akyüz'ün, adliye binası önünde ağladıkları ve yetkililerden yakınlarını görmeleri için yardım istedikleri görüldü.



Erzurum'a önceki gün getirilen 31 zanlıdan 16'sının ifadeleri özel yetkili cumhuriyet savcısınca alınmış, zanlılardan 10'u serbest bırakılmış, 6'sı tutuklanmıştı. Diğer 15 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından, Erzurum Adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü özel yetkili cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğer 2'si de tutuklanmıştı.



31 Mayıs’ta kente gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek için düzenlenen gösterilerde Metin Lokumcu isimli emekli öğretmen hayatını kaybetmişti.



Olaylar sırasında bir koruma polisi de otobüsten düşerek ağır yaralanmıştı.



Başbakan Erdoğan, gösteri yapanları “eşkiya” olarak nitelendirmişti.



