Artvin-Erzurum yolunda heyelan

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin- Erzurum yoluna düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, yol kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması ve temizliği için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması ve temizlenmesi için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.