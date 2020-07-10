Artvin'de yavru ayıyı vurduktan sonra köpekleriyle işkence yapan avcı yakalandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yavru ayıya işkence görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzere jandarma ekipleri harekete geçti. Valilik söz konusu şahsın yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde bir yavru ayının vurulduktan sonra üzerine köpeklerin salındı. Acı çeken yavru ayı kendini korumaya çalışırken, elinde tüfekle bekleyen avcı o anları seyrediyor.

HAYTAP üyeleri görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Suç duyurusunda bulunduk"

"HAYTAP tarafından yapılan yazılı açıklamada "Artvin Arhavi'de ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalışıldı. Ayıların vurulması hayvanları koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen suç duyurusunda bulunduk" denildi.