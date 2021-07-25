Artvin'de selin bilançosu ağır: 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı

Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından yaşanan sel ve heyelanda Murgul ilçesinde bir kişi kaybolurken, selin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplam1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü.



Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Sel ve heyelanın yarattığı hasar ortaya çıktı

Selin vurduğu Arhavi'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ekipler selin izlerini siliyor

Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Evlerden çıkarılan hasarlı eşyalar da ilçe dışına taşınıyor. Eşyaların taşınmasına askerler de yardım ediyor. Vatandaşlar, gözleri yaşlı, selde zarar gören eşyalarını sokağa taşıyor.

Artvin'de 1, Rize'de 2 kişi kayıp

Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Belediye Başkanı Kurdoğlu: Bayram zehir oldu

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yağmurla birlikte afet yaşadıklarını belirterek, “İlk gün çok şaşkındık. İkinci gün toparlandık. Ondan sonra gerek merkezi hükümet gerekse belediyelerimizle burada büyük bir dayanışma var. Balçık, çamur temizleme işlemleri devam ediyor. Dün gece itibari ile şehre su vermeye başladık. Su verdikten sonra da insanlar evlerini temizlemeye başladı. 3-4 gün içerisinde burayı eski haline döndüremesek bile o çamuru temizlemiş olacağız. 100’e yakın aile bütün eşyasını kaybetti. Bayram dolayısıyla il dışından gelenlerle nüfusumuz artmıştı. Bayram onlara da zehir oldu, kabus yaşadılar. Şu an burada temizlik çalışmasına emek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

"Korkunç bir gün yaşadık"

Evini balçıktan temizleyen Abdülkadir Şahin ise, “Balçıktan temizlenen caddeleri gördükçe umudum artıyor. İnşallah yine hep birlikte eski haline getireceğiz” diye konuştu.



Ali Saka da, “Evimizin içinde ne varsa hepsi çamur, kullanılamayacak durumda. Çok korkunç bir gün yaşadık ve bu evde tekrar oturamam” ifadelerini kullandı.



Ayşe Saka ise, “Evimiz battı, her yer çamur içerisinde. Bütün eşyaları attım, bir tek çekyat aldım. İlk gördüğümde çok kötü oldum ama yine de cana geleceğine mala gelsin” dedi.

AFAD 303 kişiyi kurtardı

Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, afet öncesi alınan bir önlemin, olası facianın önüne geçtiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Rize ve Artvin için sel riski uyarılarında bulunmasının hemen ardından, olası bir olumsuz durumda arama kurtarma çalışmalarına hızlı müdahale edebilmek için ekiplerini bölgeye göndererek hazır beklettiği ortaya çıktı. Bölgede bekletilen ekipler, 14 Temmuz’da Rize’de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti.

Meteoroloji’nin 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından ise AFAD, benzer şekilde Rize ve Artvin’e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdi. Bir gün sonra yaşanan selde ise 200 kişiyi tahliye edildi.

Kızılay Başkanı: 200'ü aşkın kişiyle Arhavi ve Murgul'da çalışma yürütüyoruz

Artvin’in Arhavi ilçesine giden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçların karşılanması noktasında, şubelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız sahada. 200'ü aşkın kişi 20 araçla Arhavi ve Murgul'da çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. O personellere de destek veriyoruz. Günlük yaklaşık 11 bin öğün kadar sıcak yemek çıkartıyoruz. Her gün TIR’larla ihtiyaç duyulan içme suyunu vatandaşlara ulaştırıyoruz. Afetin karşısında aciziz. Çok büyük bir afet olmuş riskli bir durum yaşanmış. Bir şekilde toparlanacak. Şu anda temizlik faaliyetleri devam ediyor. Biz de Kızılay olarak vatandaşlarımıza hem psiko-sosyal destek vermeye hem de günlük gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.(DHA)

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