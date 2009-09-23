Artvin de sel felaketi: 2 ölü

Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Kale Köyü'nde meydana gelen heyelanda iki kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Doğu Karadeniz bölgesinde bir süredir etkili olan aşırı yağışlar bugün Artvin ve çevresinde de hasara yol açtı.



Borçka ilçesinde dereler taştı, bazı evleri su bastı. Bir cami toprak altında kalırken, Hopa-Borçka karayolu taşan derelerin tahribatı sonrasında ulaşıma kapandı.



Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Borça ilçesinde Cihala ve Kamena dereleri taşınca birkaç yerde tahrip olan Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı.



Cihala deresinin taşması nedeniyle Düzköy Düzhanlar mevki ile Kale köyünde bazı evler ve dere kenarındaki işyerlerini su bastı. Kale köyünde bir cami meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı.



Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede Çoruh nehrinin aktığı Muratlı Barajı'nın kapakları da açıldı.



Bu arada, sahildeki Hopa ilçesi Cankurtaran geçidinden Borçka yönüne araçların geçişine de izin verilmiyor.