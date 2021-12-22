Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

Artvin, Giresun, Trabzon, Ordu, Sinop, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Düzce ve Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikten duyurulan ilçelerde eğitime ara verildi.

Artvin

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

Giresun

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.

Trabzon

Trabzon'da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Ordu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı.

Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan yoğun kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

karabük

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

Düzce

Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinden etkisini artıran kar yapışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırınca eğitime bir gün süre ili ara verildi. Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle verilen kar tatili 1 gün daha uzatılmış oldu. Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurulan kar tatili ile ilgili olarak, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23.12.2021 Perşembe günü YIĞILCA ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.

Bartın

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 23 Aralık Perşembe günü da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de 23 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.

Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.