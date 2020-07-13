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Artvin'deki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti

13 Temmuz 2020 12:46

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açarken Erzurum yolu kapandı. İkizdere'de de sel tehlikesine nedeniyle evler boşaltılıyor.

 

 

 

 

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