Artvin’de bir kafede çıkan yangında 8 kişi yaralandı

Artvin’de bulunan bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kafedeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken, 8 kişi yaralandı.

Artvin’ merkez Çayağzı mahallesinde saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle bir kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kafe içinde bulunan müşteriler itfaiye ekiplerince dışarı çıkarttı. Bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangın deniyle yaralanan 8 kişi ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Elinde, yüzünde hafif yanıklar olan 8 kişinin tedavisine başlandı

Olay yerine gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangın bölgesinde inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükçe bir yangın olduğunu ifade eden Vali Yılmaz Doruk, şükür can kaybı yok. 8 yaralımız var. Elinde, yüzünde hafif yanıklar var. Durumları iyi tedavilerine başlandı” dedi. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Doruk, soğutma çalışmalarına sürdüğün ifade etti.