Artvin'de 5 TL'lik hamsi satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Artvin Hopa'da bir balıkçı, hamsinin kilosunu 5 TL'den satınca önünde uzun kuyruklar oluştu. Balıkçı 75 ton hamsiyi 6 saat içinde sattı.

Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar hamsiyi kilo işi alırken, bazıları ise kasalarla hamsi alarak evlerine götürdü.5 yıldır belli dönemlerde hamsi kampanyası yaptığını belirten Aksoy, “Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz” dedi.

Hamsi satın alanlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan vatandaşların bu kampanyayı değerlendirdiğini kaydederek hamsi tuzlama ve şoklama için bu fırsatı değerlendirdiklerini söylediler.