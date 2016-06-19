Artuklu Üniversitesi, Harvard mezunu akademisyeni işten çıkardı, bulduğu prehistorik taşları gömme kararı aldı!

Mardin Artuklu Üniversitesi’nden uzaklaştırılan arkeolog Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu’nun topladığı bir oda dolusu paleolitik dönem buluntuları incelenmeden gömülebilir. Müzedeki usulsüzlükleri dile getirdiği belirtilen Coşkunsu, üniversite yönetimi ile birçok kez davalık oldu. Üniversite ise ABD'deki Harvard mezunu Coşkunsu’nun izinsiz yüzey araştırması yaptığı, bu alanlarda izinsiz etütlük ve envanterlik mahiyette eserler topladığını iddia etti. Coşkunsu hakkında soruşturma açan üniversite tarafından kurulan komisyon taşları gömme kararı aldı.

Coşkunsu, hakaret ve mobbing davalarını kazandı

YARD. Doç. Dr. Güner Coşkunsu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 2011 yılında Arkeoloji Bölüm Başkanı olarak işe başladı. Mardin genelinde sit alanlarının yağlamasını önlemek için tek başına mücadele verdiği, kültür varlıklarının korunması için ciddi tehditler aldığı, müzedeki usulsüzlükleri dile getirdiği belirtilen Coşkunsu, üniversite yönetimi ve Mardin Müzesi ile sık sık karşı karşıya geldi. Bu çatışma sonucu Coşkunsu önce müzeciler ile davalık oldu. Hakaret ve mobbing davalarını kazandı. Lakin üniversite yönetimi 2015 Ağustos ayında iş akdini feshetti. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, iş akdinin feshedilmesinin ardından da odasına ve kültür varlıklarının muhafaza edildiği depolara girildi.

"Koodinat belirleyin"

Oluşturulan komisyonla Coşkunsu’ya izinsiz eserleri odasında bulundurduğu gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Soruşturmaya konu olan tespit tutanağına göre Coşkunsu’nun odasında ve depolarda bulunan paleolitik döneme ait eserleri müze, arkeolojik açıdan önemsiz bularak gömme kararı aldı.

Bir oda dolusu eserin üniversite alanı içinde, koordinatları müze müdürlüğünce belirlenecek bir alana gömülmesi istendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bu konuda izin talep edildi.

Üniversite: O taşları izinsiz aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından kurulan komisyon Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu’nun olmadığı 20 Ocak’ta üniversitedeki oda ve depolara girerek şu tespit raporunu oluşturdu:

“89 kutu içinde çok sayıda tarihi eser tespiti yapıldı. 41, 68 ve 36 No’lu kutular içinde 2863 sayılı yasa kapsamında envanterlik mahiyette 3 adet eser olduğu tespit edilmiştir. Coşkunsu’nun izinsiz yüzey araştırması yaptığı, bu alanlarda izinsiz etütlük ve envanterlik mahiyette eserler topladığı, eserleri uygun olmayan ortamlarda muhafaza ettiği görülmüştür. Belirtilen nedenlerden dolayı Coşkunsu hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten adli makamlara suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.’’

Arkeolog Coşkunsu: Delil mi karartacaklar?

Arkeolog Güner Coşkunsu, suç duyurusu üzerine savcılığa verdiği ifadede konuyla ilgili olarak şöyle dedi:

“Henüz incelenmemiş, belgelenmemiş, hatta fotoğrafı bile çekilmemiş ve çizimleri yapılmamış arkeolojik taşlardan bir an önce kurtulmaya çalıştıklarına şüphe bulunmamaktadır. Bu tutum müzeciliğin görev tanımıyla, arkeolojinin bilimsel ve akademik ilkeleriyle temelden çelişmektedir. Acaba aleyhimde ispatlanamayacak bu mesnetsiz suçlamalarda bulunan kişiler henüz soruşturma tamamlanmamışken, belki de üzerinde kriminal testlerin yapılmasının ve tarafsız kurumlardan yeni bilirkişi raporlarının istenecek olmasından dolayı delilleri karartmaya mı çalışıyorlar?’’