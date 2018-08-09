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Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldı

BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinden pazartesi günü 7 saatlik taşıma işlemiyle yeni yerleşim birimine götürülen 540 yıllık Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor

09 Ağustos 2018 20:03

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Ilısu baraj göleti altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinden pazartesi günü 7 saatlik taşıma işlemiyle yeni yerleşim birimine götürülen 540 yıllık Artuklu Hamamı\'nın yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 1500 ton ağırlığındaki hamamın zemine ulaştırılmasına 20 santimetre kaldığı, bugün içinde yerleştirme işleminin biteceği belirtildi. 
Hasankeyf\'te sular altında kalmaması için 6 Ağustos Pazartesi günü yaklaşık 7 saatlik taşıma işlemiyle Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı\'na götürülen 1500 ton ağırlığındaki tarihi Artuklu Hamamı\'nın zemine yerleştirilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, 256 tekerlekli \'SPMT\' (Self-Propelled Modular Transporter) isimli araçla yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim birimine taşınan hamamın zemine oturtulmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Yetkililer, Artuklu Hamamı\'nın zemine ulaştırılmasına 20 santimetre kaldığını, yerleştirme işleminin bugün bitirileceğini kaydetti. 

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