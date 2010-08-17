-ARTİSTİK CİMNASTİK ATLAMA ARICAN FİNALDE ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - 1. Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda artistik cimnastik atlama masasında yarışan Ferhat Arıcan finale yükseldi. Singapur'da devam eden olimpiyatlarda atlama masası dalında elemelerde 7. olarak ilk 8 sporcu arasına giren Arıcan, finalde mücadele etme hakkı kazandı. Antrenör Reyhan Karanlık'ın sporcusu olan Arıcan, 22 Ağustos Pazar günü yapılacak finallerde madalya arayacak. Olimpiyat oyunları çerçevesinde ilk kez düzenlenen ve ''sağlıklı yaşam'', dostluk'' ve ''beraberlik'' mesajları vermeyi amaçlayan, aynı zamanda olimpiyat oyunlarındaki olası değişikliklere zemin hazırlayan Dünya Gençlik Olimpiyatları, 26 Ağustos'a kadar sürecek.