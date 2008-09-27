'Artış Turnuva’yı Etkilemez'





Avrupa Şampiyonalarında 2016yılından sonra 16 takım yerine 24 takım mücadele edecek. Platini bu değişikliğin turnuvanın genel seyrinde bir değişiklik yapamayacağını belirtti.





UEFA’da konuyla ilgili yapılan toplantının ardında yaptığı açıklamada Platini “ Bu tip değişikliklerin oyun kalitesinde bir değişiklik yapamayacağına eminim. Artış daha önce bu tip turnuvalara hiç katılma şansı bulamamış birçok ülke için fırsat olacak. Kesinlikle oynanan futbolun kalitesinde bir düşüş yaşanmaz. Sadece farklı insanları daha çok bir araya getirir. “ dedi.



Genişleme kararı Cuma günü oy birliğiyle kabul edildi. 53 UEFA üyesi ülkede bu değişikliği desteklediklerini belirttiler. Değişiklikle beraber UEFA mensubu ülkelerin yarısı turnuvada temsil şansı bulacak. Genel şablonun değişmeyeceği turnuvada 4 yerine 6 gruplu bir sistem öngörülüyor. İlk iki sıradaki takımlar bir sonraki tura direkt çıkarken son 4 takım en iyi 3. ler arasından seçilecek.



