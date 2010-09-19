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Dünya

ARTIK "KÜRESEL ISINMA" DENİLMEYECEK ANKARA (A.A)

19 Eylül 2010 00:16

-ARTIK "KÜRESEL ISINMA" DENİLMEYECEK ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Beyaz Saray'ın, "küresel ısınma" tabirini resmi olarak "küresel iklim bozulması" şeklinde değiştirdiği bildirildi. Daily Mail'in haberine göre, Beyaz Saray'ın bilim danışmanı John Holdren, halktan bundan böyle "küresel iklim bozulması" tabirini kullanmasını isteyerek, bu ifadenin, durumun tehlikesini daha iyi ortaya koyduğunu söyledi. Holdren, Oslo'da yaptığı bir konuşmada, "küresel ısınma" tabirinin "tehlikeli bir tanımlama" olduğunu belirterek, bunun yerkürenin karşılaştığı duruma doğru açıklama getirmediğini kaydetti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA da 2008'deki bir raporunda, "küresel ısınma" tabirinden kaçınmak gerektiğini, iklim değişikliğinin en ciddi etkisinin ısı yükselmesi olmadığını bildirmişti. NASA'nın raporunda, yağış düzenindeki ve deniz sevilerindeki değişikliklerin insanlar üzerindeki etkisinin, tek başına ısı yükselmesinden daha fazla olduğunu belirtmişti.

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