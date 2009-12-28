Artık zengine ‘yol’ gösterecek

T24 - Lüks spor otomobil markaları Ferrari ve Maserati’nin Türkiye Genel Müdürü Orhan Ülgür, Türk zenginlere doğru para harcamayı öğretmek için görevinden ayrıldı. Ülgür, “4.5 yılda satışları 5 kat artırıp misyonumu tamamladım. Artık kendi şirketimle dünyada bir ilki gerçekleştirip 8-10 sektörde lüks tüketim danışmanlığı yapacağım. İsteyene uçak, isteyene ev ve otomobil satıp, düğünlerini ve partilerini düzenleyeceğim” dedi.



İtalyan Ferrari ve Maserati’nin Türkiye distribütörü Fer-Mas’ın Genel Müdürü Orhan Ülgür, Türk zenginlere doğru para harcamayı öğretmek için görevinden ayrıldı. Daha önce uzun yıllar Doğuş Otomotiv’de üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra son 4.5 yıldır Tofaş’ın bünyesinde Türkiye’de Ferrari ve Maserati pazarlayan Ülgür, “Buradaki misyonumu tamamladım. 4.5 yılda satışları 5 kat artırdım. Tofaş CEO’su Ali Pandır’la el sıkışarak ayrıldım. Türkiye’de parası olan ama doğru yerde değerlendirmeyen bir çok zengin var. Benim amacım bu kişilere doğru para harcamaları için aracılık yapmak. Bir bakıma lüks tüketim danışmanlığı yapacağım. 2-3 ay içinde şirketin resmi açılışını yapacağım” dedi.





Dünyada örneği yok





Turizmden, gayrimenkule, otomobilden, tekneye mücevherden, mobilyaya kadar 8-10 sektörde lüks tüketim danışmanlık hizmeti vereceğini kaydeden Ülgür, şunları söyledi: “Dünyada bir ya da en çok 2 sektörde bu tip danışmanlık yapanlar var. Benim yapacağımın daha farklı olacak. Şimdiden bir çok marka ve finansman şirketiyle anlaştım. Bu sayede zengin müşterilerimi doğru lüks ürüne doğru zamanda uygun fiyatla buluşturacağım. İsteyene özel uçak, isteyene tekne alması için aracılık yapacağım. Ev isteyene mimarıyla bulacağım. Ses getiren düğün, parti ve organizasyonlar düzenleyeceğim.”





4 yılda 200 adet sattım





Ferrari ve Maserati ile Koç Grubu’nda edindiği deneyimin kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Ülgür, şöyle konuştu: “Fer-Mas’tan önceki Ferrari temsilcisi 10 yılda ortalama yılda 4.5 araç satışı gerçekleştirmiş. 1993-2004 tarihleri arasında yılda 6 Ferrari, 3 Maserati satmış. Biz 4 yılda 200 adedi geçtik. İkinci el satışı da hesaba katarsak rakam 250 adetin üzerinde. Kriz yılında bile toplam satışta 50 adeti geçtik. Yani 5 yıl öncesine göre satışları en az 5 kat artırdık.”



Futbolcu profili değişti



Türkiye’de Ferrari’nin müşteri profilinde önemli bir değişim yaşandığını belirten Ülgür, “Daha önce futbolcuların ağırlıklı olduğu bir profil vardı. Ancak biz bunu değiştirdik. Ferrari’nin yeni müşterileri işadamları ve sofistike bir araç kullanmak isteyen yöneticiler oldu. Biz devraldığımızda Türkiye’de 40 Ferrari satın alan müşteri vardı. Şimdi bu rakam 80 kişiye çıktı. Toplam müşteri portföyümüzde ise kayıtlı 332 kişi var” dedi.



6-7 lüks aracı var ama ekonomi uçuyor





Orhan Ülgür, Ferrari, Maserati müşterileriyle ilgili şu saptamaları aktardı:





13-14 lüks otomobili olan bir müşterimiz var. Ama uçakta ekonomi sınıfında uçuyor.

Bir başka müşterimiz ise satın aldığı otomobiline kıyamıyor. Sokağa çıkmıyor, aracını otoparktan çıkarmıyor.





Otomobili satın almaya karar veren müşteri, daha sonra bu otomobili şoför kullanamaz diye vazgeçiyor. Eşinin korkusuyla otomobil satın alamayan müşteriler de var.





